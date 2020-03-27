***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832537
BIST
10:4891.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 349,27
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
10:486,4424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0469
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4451
En Düşük
6,3903
10:487,1039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0441
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1098
En Düşük
7,0479
10:48335,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,20
|Açılış
|: 335,70
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|6,38
|25.548.168
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|9.900.716
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|17.316.007
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|9.724.390
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.540.977
|% -9,86
|
|QNBFB
|35,60
|314.175
|% -8,01
|
|QNBFL
|119,90
|849.161
|% -6,98
|
|GLRYH
|2,51
|2.948.036
|% -5,64
|
|UFUK
|2,52
|1.678
|% -4,18
|
|THYAO
|9,49
|279.681.116
|% 2,59
|
|GARAN
|8,11
|182.727.200
|% 2,14
|
|ASELS
|24,22
|145.424.220
|% -0,16
|
|IPEKE
|8,36
|91.878.256
|% 5,56
|
|KOZAL
|66,75
|80.154.751
|% 1,21
|
|IHLGM
|0,88
|45.389.043
|% 4,76
|
|ODAS
|1,35
|48.921.623
|% 1,50
|
|IHLAS
|0,46
|14.330.418
|% 0,00
|
|THYAO
|9,49
|279.681.116
|% 2,59
|
|YKBNK
|1,94
|43.891.216
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8297
|7,8690
|% 0,62
|
|Frank
|6,6562
|6,6963
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7083
|1,7168
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|-10,48
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,48
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,22
|