***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 14:00
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860719
BIST
15:18120.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.178,00
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:186,8474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:187,8408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:18403,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,23
|Açılış
|: 403,90
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
404,09
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.661,40
|11.066.585
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.571.371
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.650.751
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.051.983
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.503.199
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,20
|65.845.035
|% -9,68
|
|FMIZP
|74,90
|86.944.204
|% -7,01
|
|LUKSK
|21,02
|2.090.829
|% -5,82
|
|ARTI
|1,85
|233.377
|% -5,13
|
|GARAN
|8,06
|1.104.317.633
|% 2,03
|
|GUSGR
|5,38
|721.847.812
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,31
|658.945.998
|% 0,43
|
|AFYON
|4,72
|640.927.035
|% 9,26
|
|TCELL
|16,65
|555.628.472
|% 2,71
|
|EKGYO
|2,31
|658.945.998
|% 0,43
|
|ADESE
|2,63
|539.449.881
|% 4,78
|
|ODAS
|2,85
|526.236.042
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|286.741.882
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|350.245.212
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6750
|8,7185
|% 0,23
|
|Frank
|7,2681
|7,3119
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|13,15
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.613
|2.636
|12,80
|
|Tam
|2.692
|2.705
|13,20
|
|Yarım
|1.307
|1.323
|6,40
|
|Çeyrek
|655
|662
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|4,52
|4,53
|0,14
|
|B. Petrol
|44,56
|44,56
|1,28
|
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