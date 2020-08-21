***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:15
erilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870608
BIST
15:251.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.117
15:257,3288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0313
|Açılış
|: 7,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:258,6284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0302
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:25452,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,90
|Açılış
|: 452,06
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:25
|GARFA
|12,32
|16.255.735
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.010.134
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.753.259
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|TUPRS
|90,25
|3.384.784.767
|% -1,90
|
|GARAN
|7,17
|1.298.999.553
|% 0,42
|
|AKBNK
|5,09
|807.765.460
|% 0,20
|
|RTALB
|55,50
|741.827.694
|% 5,92
|
|PETKM
|4,52
|4.513.431.194
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,16
|515.976.507
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,91
|609.718.060
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,00
|402.391.908
|% -1,48
|
|GARAN
|7,17
|1.298.999.553
|% 0,42
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3190
|7,3288
|% 0,43
|
|Euro
|8,6197
|8,6284
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,5558
|9,6037
|% -0,63
|
|Frank
|7,9776
|8,0257
|% -0,39
|
|Riyal
|1,9432
|1,9530
|% 0,15
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-22,60
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-11,67
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.942
|3.018
|-77,08
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|-37,28
|
|Çeyrek
|713
|730
|-18,64
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,47
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|-0,54
|