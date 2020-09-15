***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:36
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875065
BIST
10:471.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:477,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0092
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:478,9069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:47472,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,59
|Açılış
|: 472,36
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:47
|CRFSA
|12,32
|3.233.581
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|ACSEL
|10,58
|7.234.834
|% 9,98
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.177.429
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,68
|51.062.900
|% -9,81
|
|TSPOR
|4,96
|18.669.078
|% -9,49
|
|BJKAS
|3,37
|17.908.337
|% -8,92
|
|KRDMD
|3,13
|493.066.520
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|198.666.636
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,20
|91.721.031
|% 0,16
|
|PETUN
|23,30
|80.334.516
|% 8,07
|
|BIMAS
|71,45
|80.302.557
|% 1,64
|
|KRDMD
|3,13
|493.066.520
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,47
|78.243.964
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,07
|52.149.958
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|69.544.958
|% 0,55
|
|DOHOL
|2,22
|74.995.638
|% 3,26
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4906
|7,4934
|% 0,12
|
|Euro
|8,9028
|8,9069
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6014
|9,6495
|% 0,19
|
|Frank
|8,2306
|8,2802
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% 0,05
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|6,57
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|39,47
|39,47
|-0,14
|
Seans Raporu
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