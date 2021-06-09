***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 11:19
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941349
BIST
14:061.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
14:068,5842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0210
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
14:0610,4728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 10,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
14:06521,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,39
|Açılış
|: 521,36
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ATATP
|35,12
|89.160.303
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.899.251
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.457.118
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|215.368.836
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.468.331
|% 9,91
|
|EUKYO
|5,73
|3.375.647
|% -6,83
|
|METUR
|7,01
|10.687.242
|% -6,53
|
|VAKKO
|13,31
|30.852.016
|% -6,40
|
|NUGYO
|12,01
|6.584.594
|% -5,80
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|EKGYO
|2,04
|551.302.172
|% 2,51
|
|THYAO
|14,42
|543.967.575
|% -0,41
|
|GARAN
|8,27
|412.400.921
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,84
|383.191.224
|% 1,16
|
|TUPRS
|102,60
|229.989.635
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,04
|551.302.172
|% 2,51
|
|GSDHO
|2,10
|146.359.315
|% 7,14
|
|IHLGM
|1,22
|76.887.871
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,25
|119.946.992
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|412.400.921
|% -0,36
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5823
|8,5842
|% -0,24
|
|Euro
|10,4668
|10,4728
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1885
|% -0,13
|
|Frank
|9,5457
|9,6032
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2816
|2,2931
|% -0,26
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-4,03
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.448
|3.500
|-16,00
|
|Tam
|3.430
|3.516
|-18,44
|
|Yarım
|1.658
|1.701
|-8,92
|
|Çeyrek
|831
|850
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,57
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:06
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14:17TSGYO
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 455 adet işlem
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14:16BMSCH
Yüzde 6.54 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 143, 825 adet işlem
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, TUPRS, PETKM
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, BIMAS, KRDMD
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14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 93 artarak (% 0.23 ) 1, 271