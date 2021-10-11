***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 12:20
***VAKKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969413
BIST
13:391.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,61
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
13:398,9600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
13:3910,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
13:39505,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,12
|Açılış
|: 505,72
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KSTUR
|205,70
|342.285
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.763.073
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|519.780
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.591.927
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|100.649.463
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|202.845.545
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.380.079
|% -9,98
|
|KERVN
|0,65
|3.954.765
|% -9,72
|
|KNFRT
|4,39
|61.470.405
|% -9,30
|
|ISGYO
|2,04
|71.022.303
|% -7,27
|
|GARAN
|9,34
|496.000.010
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,66
|482.076.634
|% 3,58
|
|TUPRS
|125,60
|454.709.210
|% 2,11
|
|EREGL
|17,53
|376.289.520
|% 2,69
|
|THYAO
|14,23
|326.469.407
|% 0,99
|
|KRDMD
|6,66
|482.076.634
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,78
|125.700.456
|% 0,00
|
|GARAN
|9,34
|496.000.010
|% 0,43
|
|PETKM
|6,18
|299.940.265
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|103.734.055
|% 0,42
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9597
|8,9600
|% -0,09
|
|Euro
|10,3454
|10,3947
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,1714
|12,2324
|% -0,02
|
|Frank
|9,6237
|9,6816
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3822
|2,3942
|% -0,08
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-3,62
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,75
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|1,91
|