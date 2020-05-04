***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459Transferler-318.800 4.053.273 35.913.683 -39.648.156Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.902.184 -3.296.993 59.182.794 73.787.985 233 73.788.218Kar Payları-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Transferler-352.664 2.847.356 56.688.102 -59.182.794Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.053.072 83.845.256 79.792.184 522 79.792.706Kar Payları-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 324.127.030 13.702 324.140.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.925.586 90.030.073Dönem Karı (Zararı)83.845.778 59.183.027Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler266.494.802 193.800.631Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,2.5.1 102.760.091 27.960.696Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.100.425 1.024.441Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6,18 642.176 252.189Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.458.249 772.252Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.186.580 3.142.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.788.030 2.922.198Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 398.550 -51.053Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 271.080Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler84.990.398 40.138.087Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.578.202 -1.539.782Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 85.290.300 33.379.788Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.278.300 8.298.081Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 2.393.239 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 19.385.052 13.962.592Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 398.393 -19.447Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 398.393 -19.447Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler42.280.624 107.592.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-94.241.098 -34.795.251Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 9.355.155 13.386.035İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)548.331 7.703.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.806.824 5.682.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.740 -51.790İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-45.740 -51.790Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -100.723.024 -143.097.301Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.044.932 -3.246.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.012.907 15.425.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.849.882 -1.803.733İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)62.163.025 17.229.723Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)241.791 -2.582.016Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler639.333 287.193İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)507.545 -25.111İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)131.788 312.304Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-59.170.678 96.754.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.505.910 -11.671.319Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.609.995 -11.364.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)104.085 -306.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları256.099.482 218.188.407Kira Ödemeleri-42.280.624 -110.898.758Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-5.008.130 -2.733.601Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.885.142 -14.525.975YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-73.924.418 -60.701.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.710.594 1.115.799Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.710.594 1.115.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-76.635.012 -61.817.127Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -73.114.597 -59.190.772Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.520.415 -2.626.355FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.436.869 -36.219.414Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri805.778.212 520.028.609Kredilerden Nakit Girişleri805.778.212 520.028.609Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-786.958.251 -493.865.069Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-786.958.251 -493.865.069Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.5.1 -92.199.976 0Ödenen Temettüler-23.366.590 -30.516.757Ödenen Faiz-43.332.724 -33.379.788Alınan Faiz1.642.460 1.513.591YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.435.701 -6.890.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-23.435.701 -6.890.669DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 47.924.873 54.815.542DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.489.172 47.924.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.489.172 47.989.131Ticari Alacaklar76.271.488 90.014.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,22 9.042.642 10.064.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 67.228.846 79.950.132Diğer Alacaklar126.437 89.525İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar126.437 89.525Stoklar7 441.847.766 346.582.991Peşin Ödenmiş Giderler24.115.706 21.070.774İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 24.115.706 21.070.774Diğer Dönen Varlıklar25.844.083 19.234.088İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 25.844.083 19.234.088ARA TOPLAM592.694.652 524.980.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR592.694.652 524.980.961DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar130.726 121.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar130.726 121.898Maddi Duran Varlıklar9 290.458.866 253.590.908Kullanım Hakkı Varlıkları2.5.1 232.291.538 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.007.505 5.470.398Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.007.505 5.470.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR529.888.635 259.183.204TOPLAM VARLIKLAR1.122.583.287 784.164.165KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar110.030.348 72.929.745İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar110.030.348 72.929.745Banka Kredileri5 110.030.348 72.929.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları131.472.375 73.820.962İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 131.472.375 73.820.962Banka Kredileri41.879.324 73.820.962Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.5.1 89.593.051 0Ticari Borçlar241.215.444 178.528.726İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,22 9.420.145 6.570.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 231.795.299 171.958.463Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.046.210 4.804.419Diğer Borçlar2.052.178 1.553.988İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 853.706 487.304İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.198.472 1.066.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.927.664 93.187.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 30.927.664 93.187.540Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 10.832.304 6.398.301Kısa Vadeli Karşılıklar12 5.805.166 3.991.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.125.161 3.439.370Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar680.005 552.535Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.789.193 4.414.028İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 4.789.193 4.414.028ARA TOPLAM542.170.882 439.629.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER542.170.882 439.629.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar177.829.417 1.679.964İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar177.829.417 1.679.964Banka Kredileri5 15.551.745 1.679.964Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.5.1 162.277.672 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.316.169 53.226.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 56.316.169 53.226.971Uzun Vadeli Karşılıklar21.877.352 15.716.904Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 21.877.352 15.716.904Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 248.735 6.196.096TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER256.271.673 76.819.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER798.442.555 516.449.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar324.127.030 267.701.436Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 67.158.539 71.564.275Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.158.539 71.564.275Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.793.560 73.146.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.635.021 -1.581.949Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.680.319 5.832.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.442.916 -28.878.596Net Dönem Karı veya Zararı83.845.256 59.182.794Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.702 13.180TOPLAM ÖZKAYNAKLAR324.140.732 267.714.616TOPLAM KAYNAKLAR1.122.583.287 784.164.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.280.972.428 907.088.847Satışların Maliyeti15 -611.185.596 -421.485.205TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)669.786.832 485.603.642BRÜT KAR (ZARAR)669.786.832 485.603.642Genel Yönetim Giderleri16 -54.952.090 -42.081.909Pazarlama Giderleri16 -422.058.542 -345.285.490Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 40.289.940 37.438.941Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -22.988.210 -22.259.331ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)210.077.930 113.415.853Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 20.533 19.447Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -418.926 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)209.679.537 113.435.300Finansman Gelirleri19 5.337.560 20.838.327Finansman Giderleri19 -111.786.267 -61.128.008SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)103.230.830 73.145.619Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.385.052 -13.962.592Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -24.319.145 -14.484.416Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 4.934.093 521.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.845.778 59.183.027DÖNEM KARI (ZARARI)83.845.778 59.183.027Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar522 233Ana Ortaklık Payları83.845.256 59.182.794Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç 0,52400000 0,37000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.053.072 14.605.191Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 19.940.230Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -5.066.340 -4.121.241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.013.268 -1.213.798Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi9 0 -2.038.046Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.013.268 824.248Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.053.072 14.605.191TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.792.706 73.788.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar522 233Ana Ortaklık Payları79.792.184 73.787.985http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842431BIST