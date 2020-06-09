***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Transferler-88.166 59.270.960 -59.182.794Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.979.238 387.302 -2.591.936 143 -2.591.793Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 73.058.058 -4.561.187 5.832.963 30.392.364 387.302 265.109.500 13.323 265.122.823Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-88.871 83.934.127 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.892 -3.330.309 -3.289.417 160 -3.289.257Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.704.689 -5.594.129 8.680.319 88.377.043 -3.330.309 320.837.613 13.862 320.851.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.914.454 3.777.913Dönem Karı (Zararı)-3.330.149 387.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.841.687 46.778.176Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.617.577 22.728.055Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler206.881 613.765Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 206.881 613.765Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-666.305 2.518.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-958.705 2.530.803Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler292.400 -12.408Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.762.988 22.083.236Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.184.911 -1.690.121Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.747.744 21.202.575Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-799.845Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.570.782Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler646.150 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.276.345 -1.153.534Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.949 -11.741Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.949 -11.741İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.735.615 -35.716.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.934.532 -12.989.407İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-696.317 -757.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.238.215 -12.232.354Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler711.929 -5.238Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -4.600.980 -17.898.154Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.262.039 8.315.803Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.328.238 -10.627.509İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.020.215 -3.740.216İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.308.023 -6.887.293Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)426.209 4.553.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler129.079 64.101Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.293.308 -2.907.261İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler829.649 -4.222.164Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)829.649 -4.222.164Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.775.923 11.449.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.505.152 -1.542.249Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.832.304 -6.483.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.524.013 354.113YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.682.060 -10.852.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 11.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.682.060 -10.863.791Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.449.258 -9.889.377Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.232.802 -974.414FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.375.104 664.777Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri205.090.630 133.632.023Kredilerden Nakit Girişleri205.090.630 133.632.023Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.503.248 -93.929.845Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-113.503.248 -93.929.845Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-26.652.018 -31.115.253Ödenen Faiz-6.898.212 -9.612.269Alınan Faiz337.952 1.690.121YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.607.498 -6.409.360NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.607.498 -6.409.360DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.489.172 47.989.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.096.670 41.579.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 82.096.670 24.489.172Ticari Alacaklar5 81.465.934 76.271.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 9.544.065 9.042.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 71.921.869 67.228.846Diğer Alacaklar99.654 126.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 99.654 126.437Stoklar7 446.241.865 441.847.766Peşin Ödenmiş Giderler29.236.786 24.115.706İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.236.786 24.115.706Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar50.695Diğer Dönen Varlıklar25.014.434 25.844.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 25.014.434 25.844.083ARA TOPLAM664.206.038 592.694.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR664.206.038 592.694.652DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar128.634 130.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 128.634 130.726Maddi Duran Varlıklar9 284.059.860 290.458.866Arazi ve Arsalar91.500.000 91.500.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri4.403.674 4.508.566Binalar40.321.378 40.702.700Tesis, Makine ve Cihazlar3.736.380 3.795.736Taşıtlar54.281 0Mobilya ve Demirbaşlar51.633.861 53.881.267Özel Maliyetler87.730.840 92.216.843Yapılmakta Olan Yatırımlar3.309.024 2.483.332Diğer Maddi Duran Varlıklar1.370.422 1.370.422Kullanım Hakkı Varlıkları10 241.913.438 232.291.538Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.613.913 7.007.505Şerefiye11 7.613.913 7.007.505Peşin Ödenmiş Giderler1.140.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.140.960TOPLAM DURAN VARLIKLAR534.856.805 529.888.635TOPLAM VARLIKLAR1.199.062.843 1.122.583.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar123.779.461 110.030.348İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar123.779.461 110.030.348Banka Kredileri4 123.779.461 110.030.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.766.014 131.472.375İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları138.766.014 131.472.375Banka Kredileri4 49.407.045 41.879.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 89.358.969 89.593.051Ticari Borçlar5 224.347.275 241.215.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 5.337.751 9.420.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 219.009.524 231.795.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.472.419 5.046.210Diğer Borçlar6 2.160.811 2.052.178İlişkili Taraflara Diğer Borçlar852.206 853.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.308.605 1.198.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)37.924.568 30.927.664İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 37.924.568 30.927.664Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü45.780 10.832.304Kısa Vadeli Karşılıklar2.605.153 5.805.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.632.748 5.125.161Sigortacılık Teknik Karşılıkları972.405 680.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.465.179 4.789.193İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 4.465.179 4.789.193ARA TOPLAM539.566.660 542.170.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER539.566.660 542.170.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar257.867.373 177.829.417İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar257.867.373 177.829.417Banka Kredileri4 85.506.110 15.551.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 172.361.263 162.277.672Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)57.612.573 56.316.169İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 57.612.573 56.316.169Uzun Vadeli Karşılıklar21.675.239 21.877.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.675.239 21.877.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 1.489.523 248.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER338.644.708 256.271.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER878.211.368 798.442.555ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.837.613 324.127.030Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)67.110.560 67.158.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.110.560 67.158.539Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.704.689 72.793.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.594.129 -5.635.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.680.319 8.680.319Yasal Yedekler8.680.319 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.377.043 4.442.916Net Dönem Karı veya Zararı-3.330.309 83.845.256Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.862 13.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR320.851.475 324.140.732TOPLAM KAYNAKLAR1.199.062.843 1.122.583.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 286.723.658 281.537.934Satışların Maliyeti15 -150.079.980 -142.809.968TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.643.678 138.727.966BRÜT KAR (ZARAR)136.643.678 138.727.966Genel Yönetim Giderleri16 -11.912.655 -15.044.480Pazarlama Giderleri16 -114.506.631 -101.462.288Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 10.111.511 10.883.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -4.369.252 -8.605.532ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.966.651 24.498.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.949 11.741FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.968.600 24.510.714Finansman Gelirleri18 3.860.866 3.142.139Finansman Giderleri18 -21.883.270 -28.418.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.053.804 -766.089Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.276.345 1.153.534Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -45.780 -1.028.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.230.565 2.181.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.330.149 387.445DÖNEM KARI (ZARARI)-3.330.149 387.445Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar160 143Ana Ortaklık Payları-3.330.309 387.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç -0,02000000 0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.892 -2.979.238Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.115 -3.724.047Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.223 744.809Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-10.223 744.809Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.892 -2.979.238TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.289.257 -2.591.793Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar160 143Ana Ortaklık Payları-3.289.417 -2.591.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850310BIST