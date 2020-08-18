***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Transferler-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.806.577 31.998.213 28.191.636 353 28.191.989Kar Payları-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.969.892 -5.388.526 8.680.319 4.266.584 31.998.213 272.526.482 13.533 272.540.015Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-177.743 84.022.999 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.242.737 -30.939.317 -29.696.580 186 -29.696.394Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.615.817 -4.392.284 8.680.319 88.465.915 -30.939.317 294.430.450 13.888 294.444.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.453.280 28.257.028Dönem Karı (Zararı)-30.939.131 31.998.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.939.131 31.998.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.432.546 124.869.843Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 61.413.708 43.728.644Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.887.182 1.098.889Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler539.372 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.347.810 1.098.889Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler782.117 4.129.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler489.717 3.876.505Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler292.400 252.645Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 36.395.424 43.413.164Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.502.821 -2.571.818Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.522.464 42.002.935Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri3.375.781 3.982.047Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler451.858 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -820.946 6.511.250Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-3.715.060 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.044.783 407.185Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.036.548 407.185Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8.235 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-11.006.520 25.581.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.777.106 -93.152.500Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 5.634.774 3.712.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-769.522 -851.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.404.296 4.564.217Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.581.824 4.050.854Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -13.683.986 16.903.208Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.525.856 -17.905.460Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -52.870.207 -45.731.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.995.658 -3.339.608İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-50.874.549 -42.391.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.481.333 5.500.753Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.614.089 508.276Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 5.154.571 -60.191.349Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.716.309 63.715.909Kira Ödemeleri-11.938.569 -25.581.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.111.574 -2.663.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.119.446 -7.213.873YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.009.586 -18.953.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 1.885.320Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.885.320Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.009.586 -20.838.710Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.134.148 -19.305.615Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.875.438 -1.533.095FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI147.610.832 -35.224.682Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri408.662.949 284.973.416Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-218.414.403 -240.055.770Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.741.429 -38.539.269Ödenen Temettüler0 -23.366.590Ödenen Faiz-14.142.324 -20.808.287Alınan Faiz1.246.039 2.571.818YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.147.966 -25.921.044NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)110.147.966 -25.921.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 24.489.172 47.989.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 134.637.138 22.068.087Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 134.637.138 24.489.172Ticari Alacaklar5 71.013.733 76.271.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 10.007.058 9.042.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 61.006.675 67.228.846Diğer Alacaklar6 235.063 126.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar235.063 126.437Stoklar7 453.183.942 441.847.766Peşin Ödenmiş Giderler8 26.641.562 24.115.706Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 241.362 0Diğer Dönen Varlıklar12 28.319.372 25.844.083ARA TOPLAM714.272.172 592.694.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR714.272.172 592.694.652DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 128.635 130.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar128.635 130.726Maddi Duran Varlıklar9 282.332.451 290.458.866Kullanım Hakkı Varlıkları10 230.686.173 232.291.538Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.432.222 7.007.505Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.432.222 7.007.505Ertelenmiş Vergi Varlığı19 307.307 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR520.886.788 529.888.635TOPLAM VARLIKLAR1.235.158.960 1.122.583.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 156.976.569 110.030.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları142.173.027 131.472.375İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları142.173.027 131.472.375Banka Kredileri4 73.778.172 41.879.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 68.394.855 89.593.051Ticari Borçlar5 192.637.409 241.215.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 7.602.134 9.420.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 185.035.275 231.795.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.527.543 5.046.210Diğer Borçlar6 2.227.472 2.052.178İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,20 853.627 853.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.373.845 1.198.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 36.470.843 30.927.664Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 10.832.304Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.788.710 5.805.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.816.305 5.125.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar972.405 680.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 8.227.988 4.789.193ARA TOPLAM553.029.561 542.170.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER553.029.561 542.170.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar310.746.571 177.829.417İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar310.746.571 177.829.417Banka Kredileri4 126.698.441 15.551.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 184.048.130 162.277.672Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 55.927.561 56.316.169Uzun Vadeli Karşılıklar21.010.929 21.877.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.010.929 21.877.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 248.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER387.685.061 256.271.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER940.714.622 798.442.555ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar294.430.450 324.127.030Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.223.533 67.158.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.223.533 67.158.539Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.615.817 72.793.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.392.284 -5.635.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.680.319 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.465.915 4.442.916Net Dönem Karı veya Zararı-30.939.317 83.845.256Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.888 13.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR294.444.338 324.140.732TOPLAM KAYNAKLAR1.235.158.960 1.122.583.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 364.776.234 608.162.326 78.052.576 326.624.392Satışların Maliyeti15 -184.465.334 -289.779.772 -34.385.354 -146.969.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)180.310.900 318.382.554 43.667.222 179.654.588BRÜT KAR (ZARAR)180.310.900 318.382.554 43.667.222 179.654.588Genel Yönetim Giderleri16 -24.096.974 -29.517.232 -12.184.319 -14.472.752Pazarlama Giderleri16 -181.894.260 -204.742.318 -67.387.629 -103.280.030Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 18.397.792 20.587.567 8.286.281 9.704.260Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -10.642.894 -14.988.011 -6.273.642 -6.382.479ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.925.436 89.722.560 -33.892.087 65.223.587Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.644 0 1.695 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -407.185 0 -418.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.921.792 89.315.375 -33.890.392 64.804.661Finansman Gelirleri18 29.731.446 5.315.848 25.870.580 2.173.709Finansman Giderleri18 -43.569.731 -56.121.407 -21.686.461 -27.702.465SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.760.077 38.509.816 -29.706.273 39.275.905Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri820.946 -6.511.250 2.097.291 -7.664.784Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -45.780 -9.937.388 0 -8.909.142Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 866.726 3.426.138 2.097.291 1.244.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.939.131 31.998.566 -27.608.982 31.611.121DÖNEM KARI (ZARARI)-30.939.131 31.998.566 -27.608.982 31.611.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar186 353 26 210Ana Ortaklık Payları-30.939.317 31.998.213 -27.609.008 31.610.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç -0,19000000 0,20000000 -0,17000000 0,19800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.242.737 -3.806.577 1.201.845 -827.339Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.553.421 -4.758.221 1.502.306 -1.034.174Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-310.684 951.644 -300.461 206.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-310.684 951.644 -300.461 206.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.242.737 -3.806.577 1.201.845 -827.339TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.696.394 28.191.989 -26.407.137 30.783.782Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar186 353 26 210Ana Ortaklık Payları-29.696.580 28.191.636 -26.407.163 30.783.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869824BIST