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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2020 10:02
GÜNCEL HABERLER



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.03.2020
Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Altunizade Mahallesi , Kuşbakışı Caddesi, No : 35

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
4 - 2019 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 02 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 02 NİSAN 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827294


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Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,63 16,67 -0,11  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,02  
B. Petrol 34,31 34,31 -1,48  
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