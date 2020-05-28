***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 19:05
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020/31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01/01/2020 _ 31/03/2020 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde verilen mali tablomuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847461
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0445
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8235
En Düşük
6,7656
18:007,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0933
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5638
En Düşük
7,4416
18:00376,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,16
|Açılış
|: 376,53
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3843
|8,4263
|% 1,26
|
|Frank
|7,0464
|7,0889
|% 1,11
|
|Riyal
|1,8085
|1,8176
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|8,86
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.477
|30,10
|
|Tam
|2.516
|2.552
|42,30
|
|Yarım
|1.228
|1.242
|15,10
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|36,52
|36,52
|1,92
|