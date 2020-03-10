VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|5.329.300
|% 14,73
|DOKTA
|25,14
|16.473.651
|% 13,24
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|HATEK
|8,54
|21.219.031
|% 8,79
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9708
|8,0107
|% -0,80
|Frank
|6,5665
|6,6060
|% -0,68
|Riyal
|1,6297
|1,6378
|% -0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-15,95
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,30
|Cumhuriyet
|2.169
|2.201
|-13,00
|Tam
|2.160
|2.214
|-9,21
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,46
|Çeyrek
|524
|535
|-2,23
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,00
|B. Petrol
|37,59
|37,59
|3,23
Seans Raporu
- 16:31TDGYO Yüzde -10.26 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 462, 986 adet işlem
- 16:30DGGYO Yüzde -3.90 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 906 adet işlem
- 16:29KENT Yüzde -5.42 oranında düşüşle 192.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 841 adet işlem
- 16:28XU100 Endeks 103, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 6, 759.00 milyon TL de
- 16:28EDIP Yüzde -5.20 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 689 adet işlem