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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.04.2020 18:06
GÜNCEL HABERLER



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi genel kurulda kar dağıtımı yapmama kararı onaylandı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni genel kurulda kar dağıtımı yapılmama kararı alındı

Karar Tarihi 10.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net hesaplama % 15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VAKKO, TRAVAKKO91B7 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VAKKO, TRAVAKKO91B7 0 0

Ek Açıklamalar
ilgili gündem maddesi görüşülmüş ve aşağıdaki karar alınmıştır.
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 83.845.256,00 TL. net dönem kârından toplam brüt 72.000.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 15/04/2020 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Madde hakkında şirket ortağı JEFF HAKKO'nun
"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemdeyiz. Yönetim Kurulumuz, kâr dağıtımı ile ilgili teklifini hazırlarken Covid 19 salgınının henüz ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyelerde idi. Kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin, içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kâr dağıtımı yapılmamasını, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 2019 yılı kârından öncelikle % 5 oranındaki Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasını, bakiye kârın tamamının Geçmiş Yıllar Kârları olarak ayrılmasına" ilişkin önerisi okundu.
Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi 783.066,-TL.lık olumlu oya karşılık 143.142.615,028 TL.lık olumsuz oyla oy çokluğu ile kabul edilmedi. Şirket ortağı JEFF HAKKO'nun 2019 yılı kârının dağıtılmayarak geçmiş yıllar kârları hesabına aktarılmasına ilişkin teklifi ise 2.001 TL.lık olumsuz oya karşılık 143.923.680,028 TL.lık olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VAKKO KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 160.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.155.657,53
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 103.230.830 125.830.779,86
4. Vergiler ( - ) 19.385.052 24.171.630,61
5. Net Dönem Kârı 83.845.778 101.659.149,25
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.082.957,46 5.082.957,46
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 78.762.820,54 96.576.191,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 78.762.820,54 96.576.191,79
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.045
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 78.763.865,54
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.000.000
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 64.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.400.000
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 363.865,54 18.176.191,79
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 61.200.000 77,7 0,3825 38,25
TOPLAM 61.200.000 77,7 0,3825 38,25

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Dağıtılan brüt 72.000.000 TL kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %15 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834367


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