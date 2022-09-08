***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
08.09.2022 08:21
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 1,18
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 154.061.635
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 282.392.042
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR
2) Şirket
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
0
En Düşük
0
18:0518,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2399
En Düşük
18,2142
18:0518,2712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.007,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,37
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2353
|18,2399
|% 0,14
|
|Euro
|18,2584
|18,2712
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0297
|% -0,20
|
|Frank
|18,6077
|18,7198
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,06
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,38
|