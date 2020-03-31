***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, özetle, tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sebebiyle Küresel ölçekte ilk ve en önemli önceliğimizin tüm çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki mağazalarımızın ve üretim merkezimizin faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verildiği, online mağazalarımız ve Vakko app'ten 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam edileceği bildirilmişti.Son gelişmeler doğrultusunda, tüm Dünya'da pandemiyi aşmak için süren sağlık mücadelesine dahil olarak, çalışanlarımızın ‘Evde Kal' çağrısına uyabilmesi adına 31.03.2020 tarihinden itibaren e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarımıza geçici bir süre ara veriyoruz. 31 Mart 2020 saat 24.00'e kadar olan tüm siparişlerin müşterilere en kısa zamanda ulaştırılması ve 31 Mart 2020 saat 24.00'e kadar olan online siparişlerin iade süreçlerinin 90 güne uzatılmasına, karar verilmiştir. 31 Mart 2020 saat 24.00'den sonra online mağazalarımız ve Vakko app'ten satın alınan ürünler ise ‘Evde Kal' çağrısı sona erdiğinde en kısa sürede müşterilere ulaştırılacaktır.Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.Vakko olarak bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833700BIST