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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 08:00
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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Dünyayı, etkisi altına alan ve pek çok yönüyle olağanüstü bir dönemden geçmesine neden olan Covid-19 salgınını ülkemizin en kolay şekilde atlatabilmesi için Devletimizce başlatılan, tüm resmi/özel kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlikle desteklenen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na herkes gibi Şirketimizin de en yüksek seviyede olan inancıyla, daha önce de gönüllü personelimizle ürettiğimiz maskelere ek olarak T.C. Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek üzere 3 milyon adet daha maske üretimi hedefimize ulaşılabilmesini ve maske üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen, bu üretim için gerekli kapasite artırımını sağlamak amacıyla sterilize koşullarda üretime olanak sağlayan tam otomatik makine & teçhizat yatırımının yapılmasına karar verilmiştir.
VAKKO olarak ayrıca, halihazırda maske üretim sürecinde görev alan tüm personel için en yüksek sağlık koruma önlemlerinin alındığının ve kullanılan materyallerin ilgili makamlar tarafından onaylanan kıstaslara uygun şekilde üretildiğini de kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837334


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Altın Gr. 368 368 4,44  
Cumhuriyet 2.353 2.409 29,00  
Tam 2.419 2.479 33,50  
Yarım 1.177 1.206 14,50  
Çeyrek 590 603 7,50  
Gümüş.Ons 15,27 15,30 -0,12  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,01  
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