***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2020 09:57
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, tüm Dünya'da pandemiyi aşmak için süren sağlık mücadelesine dahil olarak, çalışanlarımızın ‘Evde Kal' çağrısına uyabilmesi adına 31.03.2020 tarihinden itibaren e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarımıza geçici bir süre ara verildiği 31 Mart 2020 saat 24.00'e kadar olan tüm siparişlerin müşterilere en kısa zamanda ulaştırılmasına ve 31 Mart 2020 saat 24.00'e kadar olan online siparişlerin iade süreçlerinin 90 güne uzatılmasına, karar verildiği bildirilmişti. Vakko Müşterilerinin siparişlerini geciktirmemek ve mağdur etmemek adına, 14.04.2020 tarihi itibariyle, e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarının çalışanların gönüllülük esasına uyularak başlatılmasına ve online mağazalarımız ile Vakko app'ten satın alınan ürünlerin müşterilerimize sevkiyatlarının yeniden başlatılmasına karar verilmiştir. 14.04.2020 tarihinden itibaren olan tüm siparişlerde iade süresi 60 gün olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, depo ve lojistik operasyonlarında çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak için gerekli her türlü önlemin en üst düzeyde alındığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837709
BIST
15:4697.922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.523,49
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:466,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:467,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0772
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4603
En Düşük
7,3720
15:46377,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,44
|Açılış
|: 377,44
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.794
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.964.627
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|176.920.947
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|130.572.086
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.646.540
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,75
|1.421.582.285
|% 5,50
|
|ASELS
|26,24
|1.276.556.567
|% 5,21
|
|GARAN
|8,61
|737.185.209
|% 1,77
|
|PGSUS
|61,45
|625.504.425
|% 9,73
|
|GSRAY
|2,63
|433.060.289
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|433.060.289
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|161.126.312
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|88.966.879
|% 1,67
|
|THYAO
|10,75
|1.421.582.285
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,04
|236.634.642
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5207
|8,5634
|% 0,98
|
|Frank
|7,0430
|7,0854
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8024
|1,8115
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|15,75
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|28,90
|
|Tam
|2.481
|2.545
|29,90
|
|Yarım
|1.207
|1.238
|14,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|15,64
|15,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,61
|
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