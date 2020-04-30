***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 21:00
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.03.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, özetle, tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sebebiyle Küresel ölçekte ilk ve en önemli önceliğimizin tüm çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak adına 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki mağazalarımızın ve üretim merkezimizin faaliyetlerine geçici bir süreyle ara verildiği, online mağazalarımız ve Vakko app'ten 7/24 müşterilerimize hizmet vermeye devam edileceği bildirilmişti.
· 06.05.2020 tarihinden itibaren VAKKO Nişantaşı, Suadiye ve VAKKO Esenyurt outlet mağazaları pilot mağaza olarak özel konumlandırma kararı alınmıştır. Söz konusu mağazalarda kontrollü olarak, Vakko Dostlarına ve calışanlarımıza azami güven ortamı yaratılarak 12.00-18.00 saatleri arasında randevulu hizmet verilmeye baslanacaktır. Normalleşme sürecinde, ilerleyen günlerde, diğer mağazalarımız da kademeli olarak randevulu hizmet faaliyetlerine başlanması hedeflenmektedir.
Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
Vakko olarak bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842011
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
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|: 101.996
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|: 101.595
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99.360
18:056,9898
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|: 6,5970
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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|: 378,60
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
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386,67
En Düşük
378,08
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7709
|8,8149
|% 1,51
|
|Frank
|7,2091
|7,2526
|% 1,42
|
|Riyal
|1,8546
|1,8639
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-28,00
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|2.424
|2.485
|-27,50
|
|Tam
|2.488
|2.546
|-28,20
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|-13,80
|
|Çeyrek
|608
|622
|-6,90
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,90
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|24,86
|24,86
|0,64
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