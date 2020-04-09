***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2020 14:20
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
JAKLİN GÜNER CEO Üst Düzey Yönetici CEO
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKAN YARDIMCISI
BAHİSE KURT IT & OPERASYON GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836864
BIST
17:1395.368
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.142,92
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.547
En Düşük
93.629
17:136,6655
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1059
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:137,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0768
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:13359,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,36
|Açılış
|: 359,49
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|64.996.190
|% 10,00
|
|ARDYZ
|16,87
|24.428.128
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|968.890
|% 9,95
|
|KRGYO
|2,11
|8.619.437
|% 9,90
|
|TACTR
|3,46
|369.179
|% 9,84
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|ETILR
|1,81
|48.840
|% -2,69
|
|TDGYO
|2,75
|4.569.163
|% -2,48
|
|SRVGY
|10,61
|1.715.696
|% -2,21
|
|PGSUS
|45,20
|594.648.978
|% 5,85
|
|SMART
|8,44
|119.260.644
|% 5,24
|
|ODAS
|1,44
|111.251.520
|% 2,13
|
|KFEIN
|13,09
|107.987.492
|% 7,03
|
|HUBVC
|20,24
|84.068.263
|% 1,56
|
|IHLGM
|1,05
|72.354.933
|% 1,94
|
|PEKGY
|3,02
|42.771.785
|% 9,82
|
|SMART
|8,44
|119.260.644
|% 5,24
|
|KFEIN
|13,09
|107.987.492
|% 7,03
|
|BNTAS
|2,71
|21.791.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2646
|8,3060
|% -1,10
|
|Frank
|6,8471
|6,8883
|% -1,25
|
|Riyal
|1,7642
|1,7730
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|35,29
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,39
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,36
|34,36
|1,52
|
Seans Raporu
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17:28OZGYO
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 030, 734 adet işlem
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17:27GOZDE
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17:26KOZAA
Yüzde 5.18 oranında artışla 10.97 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 761, 529 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2596, 48 artarak (% 2.34 ) 113, 439
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17:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, GSRAY, THYAO