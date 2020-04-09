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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.04.2020 14:20
GÜNCEL HABERLER



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
JAKLİN GÜNER CEO Üst Düzey Yönetici CEO
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKAN YARDIMCISI
BAHİSE KURT IT & OPERASYON GRUP BAŞKANI Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836864


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOCO 347,60 64.996.190 % 10,00  
ARDYZ 16,87 24.428.128 % 9,97  
DOKTA 20,56 968.890 % 9,95  
KRGYO 2,11 8.619.437 % 9,90  
TACTR 3,46 369.179 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2646 8,3060 % -1,10  
Frank 6,8471 6,8883 % -1,25  
Riyal 1,7642 1,7730 % -1,74  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.681 35,29  
Altın Gr. 361 361 2,68  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,36 15,39 0,43  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 0,05  
B. Petrol 34,36 34,36 1,52  
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