***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
26.02.2020 17:38
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK62014
Nominal Değer (TL)
245.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/02/2020
Vadesi (Gün)
99
İtfa Tarihi
04/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821764
BIST
17:56115.208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 843,78
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
17:566,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
17:566,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0073
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
17:56323,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,41
|Açılış
|: 323,43
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.100
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.442.620
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.082.164
|% 14,84
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|EKIZ
|1,13
|64.456
|% 9,71
|
|SNPAM
|6,34
|11.771.198
|% -11,20
|
|YBTAS
|5.210,90
|334.337
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|247.521
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|35.020
|% -6,46
|
|UFUK
|4,11
|86.123
|% -6,38
|
|THYAO
|13,23
|2.447.030.264
|% -1,85
|
|ASELS
|28,92
|2.345.415.962
|% -0,75
|
|GARAN
|10,64
|675.329.959
|% -0,19
|
|KRDMD
|2,92
|548.097.680
|% 3,55
|
|ODAS
|2,18
|442.757.693
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|442.757.693
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|548.097.680
|% 3,55
|
|THYAO
|13,23
|2.447.030.264
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,33
|226.978.874
|% 1,53
|
|KARSN
|1,96
|258.615.587
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9330
|7,9728
|% -0,35
|
|Frank
|6,2758
|6,3136
|% 0,12
|
|Riyal
|1,6356
|1,6438
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|4,46
|
|Altın Gr.
|323
|324
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,28
|54,28
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 859, 68 artarak (% 0.80 ) 108, 754
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, YKGYO, LIDFA, PEGYO, INDES
-
17:59
BRYAT, DOKTA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
RYSAS, KLNMA, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 319 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 166 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem