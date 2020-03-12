***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.03.2020 17:27
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK62030
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/03/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
11/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827647
BIST
17:4793.675
En Yüksek
|Değişim
|: -7,22%
|| -7.291,39
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:476,3016
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0913
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:477,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:47320,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -6,58
|Açılış
|: 320,08
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.255.409
|% 20,00
|
|VKING
|3,87
|13.839.264
|% 13,82
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|PINSU
|2,63
|27.851.510
|% 10,97
|
|SELEC
|8,13
|222.475.221
|% 10,16
|
|TKNSA
|5,44
|58.389.707
|% -20,00
|
|GEREL
|1,96
|10.062.242
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|12.294.253
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.520.601
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.626.287
|% -20,00
|
|ASELS
|24,58
|875.082.566
|% -6,04
|
|THYAO
|8,62
|619.682.780
|% -10,30
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|GARAN
|8,77
|433.704.765
|% -8,46
|
|DEVA
|10,69
|307.179.962
|% 7,55
|
|IHLGM
|0,90
|170.042.269
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|200.396.065
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|87.532.340
|% -19,57
|
|KARSN
|1,33
|143.572.003
|% -13,64
|
|ECILC
|4,51
|457.662.972
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9214
|7,9611
|% -0,23
|
|Frank
|6,6146
|6,6545
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.583
|-52,41
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,45
|33,45
|-2,34
|