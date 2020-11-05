***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
05.11.2020 17:42
***VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/12/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDVVRK12134
Nominal Değer (TL)
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/11/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/11/2020
Vadesi (Gün)
64
İtfa Tarihi
08/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886378
BIST
17:531.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,94
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
17:538,4555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
17:5310,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1318
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
17:53524,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,91
|Açılış
|: 524,76
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
525,83
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BLCYT
|6,60
|8.963.281
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|192.060
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|89.879.292
|% 9,99
|
|DITAS
|30,60
|2.570.276
|% 9,99
|
|FLAP
|7,61
|106.657.917
|% 9,97
|
|EUYO
|10,44
|4.460.657
|% -10,00
|
|VANGD
|8,82
|3.454.370
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.342.892
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|845.985
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|859.721
|% -9,97
|
|GARAN
|6,94
|2.041.100.851
|% 0,14
|
|SISE
|6,62
|1.344.547.686
|% 2,32
|
|EKGYO
|1,78
|1.007.793.191
|% 1,71
|
|PETKM
|4,25
|977.529.629
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,82
|815.709.918
|% 7,06
|
|EKGYO
|1,78
|1.007.793.191
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|815.709.918
|% 7,06
|
|TSKB
|2,04
|811.527.143
|% -1,45
|
|ALBRK
|1,69
|508.077.171
|% 3,05
|
|GARAN
|6,94
|2.041.100.851
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4513
|8,4555
|% 0,40
|
|Euro
|9,9942
|10,0116
|% 1,33
|
|Sterlin
|11,0162
|11,0714
|% 1,04
|
|Frank
|9,2811
|9,3370
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2461
|2,2574
|% 0,34
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|32,36
|
|Altın Gr.
|525
|525
|8,91
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,29
|
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,01
|
Seans Raporu
17:53
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17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
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17:58PRKAB
Yüzde 5.11 oranında artışla 13.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 901 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
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17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de