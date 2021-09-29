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***VAKVK* *DENIZ* *KTKVK* *DENFA* *YKBNK* *INFO* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

29.09.2021 17:28



***VAKVK******DENIZ******KTKVK******DENFA******YKBNK******INFO******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ATAGY, DENFA, DENIZ, INFO, KTKVK, VAKVK, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY92110 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY92110 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK22215 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32213 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32221 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32247 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42212 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92128 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92136 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ 29/09/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965754


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KARYE 15,91 99.031.341 % 9,95  
EDATA 11,09 72.286.222 % 9,91  
ATAGY 4,31 28.354.160 % 9,67  
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