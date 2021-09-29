***VAKVK* *DENIZ* *KTKVK* *DENFA* *YKBNK* *INFO* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***VAKVK******DENIZ******KTKVK******DENFA******YKBNK******INFO******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ATAGY, DENFA, DENIZ, INFO, KTKVK, VAKVK, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY92110 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 İtfaATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAY92110 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK22215 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32213 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32221 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32247 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42212 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92128 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFM92136 FİNANSMAN BONOSU 29/09/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK92127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK92136 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT270923T11 DEVLET TAHVİLİ 29/09/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965754BIST