***VAKVK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
01.11.2022 10:20
***VAKVK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [VAKVK]
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. (10.11.2022 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075804
BIST
10:074.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 37,06
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.016
En Düşük
3.987
10:0718,6185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:0718,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0772
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:07987,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,22
|Açılış
|: 987,09
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,70
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler10:07
|VAKKO
|33,88
|3.212.908
|% 10,00
|
|NTGAZ
|32,62
|129.407.183
|% 9,98
|
|BALAT
|11,75
|160.399
|% 9,51
|
|BRLSM
|17,78
|24.155.801
|% 8,55
|
|HURGZ
|3,73
|11.168.504
|% 8,43
|
|TRCAS
|21,44
|42.850.439
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|10.938.751
|% -9,98
|
|YKSLN
|10,70
|18.431.948
|% -9,93
|
|YYLGD
|30,00
|7.427.991
|% -7,92
|
|VERTU
|33,12
|22.694.642
|% -7,49
|
|THYAO
|102,30
|485.121.259
|% 0,99
|
|SASA
|127,00
|409.253.367
|% 5,66
|
|SISE
|33,44
|265.154.827
|% 0,66
|
|KONTR
|100,40
|245.967.107
|% 2,29
|
|TUPRS
|385,00
|221.921.131
|% 1,58
|
|EKGYO
|4,44
|164.243.193
|% 0,68
|
|TSKB
|3,04
|53.809.680
|% 1,00
|
|YKBNK
|9,27
|153.299.944
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,06
|27.942.741
|% 1,48
|
|AKBNK
|14,71
|169.541.341
|% 0,62
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6185
|% 0,06
|
|Euro
|18,4721
|18,4808
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,4241
|21,5316
|% 0,77
|
|Frank
|18,5870
|18,6989
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,11
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|15,12
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,22
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.637
|6.707
|56,00
|
|Yarım
|3.234
|3.276
|27,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.637
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,68
|19,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,36
|
|B. Petrol
|94,40
|94,40
|1,59
|