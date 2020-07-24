***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı 2.çeyrek faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861758BIST