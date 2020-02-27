***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
27.02.2020 20:05
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 354.068.033 200.232.773
Satışların Maliyeti
12 -354.068.033 -200.232.773
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.544.502 -1.488.740
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.544.502 1.488.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.281 -28.355
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.281 -28.355
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-2.606.150.552 -758.408.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-707 964
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-707 964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
2.606.143.957 758.380.292
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.021 -975
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.021 -975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.281 -28.355
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.281 -28.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.281 -28.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.898 46.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.617 17.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,11 11.617 17.898
Ticari Alacaklar
5 2.404.903.997 1.696.301.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,11 2.404.903.997 1.696.301.724
Peşin Ödenmiş Giderler
6 833 126
ARA TOPLAM
2.404.916.447 1.696.319.748
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.404.916.447 1.696.319.748
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.404.916.447 1.696.319.748
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.404.844.318 1.696.267.674
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.404.844.318 1.696.267.674
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.404.844.318 1.696.267.674
Ticari Borçlar
8 20.134 1.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,11 1.011 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 19.123 89
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 1.181 868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
833 125
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
833 125
ARA TOPLAM
2.404.866.466 1.696.269.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.404.866.466 1.696.269.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.404.866.466 1.696.269.767
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.981 49.981
Ödenmiş Sermaye
10 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -19 -19
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.981 49.981
TOPLAM KAYNAKLAR
2.404.916.447 1.696.319.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 50.000 -8.187 8.168 49.981 49.981
Transferler
8.168 -8.168
Dönem Sonu Bakiyeler
10 50.000 -19 49.981 49.981
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 50.000 -19 49.981 49.981
Dönem Sonu Bakiyeler
10 50.000 -19 49.981 49.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822244
BIST