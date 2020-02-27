***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 354.068.033 200.232.773Satışların Maliyeti12 -354.068.033 -200.232.773TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri13 -2.544.502 -1.488.740Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 2.544.502 1.488.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.281 -28.355Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.281 -28.355Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2.606.150.552 -758.408.636Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-707 964İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-707 964Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)2.606.143.957 758.380.292Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.021 -975İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.021 -975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.281 -28.355YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.281 -28.355NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.281 -28.355DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 17.898 46.253DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.617 17.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,11 11.617 17.898Ticari Alacaklar5 2.404.903.997 1.696.301.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,11 2.404.903.997 1.696.301.724Peşin Ödenmiş Giderler6 833 126ARA TOPLAM2.404.916.447 1.696.319.748TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.404.916.447 1.696.319.748DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.404.916.447 1.696.319.748KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.404.844.318 1.696.267.674İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.404.844.318 1.696.267.674İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 2.404.844.318 1.696.267.674Ticari Borçlar8 20.134 1.100İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,11 1.011 1.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 19.123 89Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 1.181 868Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler833 125İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler833 125ARA TOPLAM2.404.866.466 1.696.269.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.404.866.466 1.696.269.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.404.866.466 1.696.269.767ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.981 49.981Ödenmiş Sermaye10 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -19 -19TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.981 49.981TOPLAM KAYNAKLAR2.404.916.447 1.696.319.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 50.000 -8.187 8.168 49.981 49.981Transferler8.168 -8.168Dönem Sonu Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Dönem Sonu Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822244BIST