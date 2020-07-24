***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 115.020.515 179.696.189 52.775.975 86.608.964Satışların Maliyeti12 -115.020.515 -179.696.189 -52.775.975 -86.608.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri13 -1.360.099 -1.134.225 -695.019 -578.792Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11,14 1.392.515 1.163.368 695.019 578.792Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-32.416 -29.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları0 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.630 53.652Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.630 53.652Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.548.271.201 -1.898.460.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.548.271.201 -1.898.460.880Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)500 65Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.548.272.948 1.898.514.373İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.548.272.948 1.898.514.373Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-617 94İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-617 94Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.630 53.652YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.630 53.652NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.630 53.652DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.617 17.898DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.247 71.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,11 13.247 11.617Ticari Alacaklar5 2.672.659.700 2.404.903.997İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,11 2.672.659.700 2.404.903.997Peşin Ödenmiş Giderler6 334 833ARA TOPLAM2.672.673.281 2.404.916.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.672.673.281 2.404.916.447DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.672.673.281 2.404.916.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.672.621.802 2.404.844.318İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.672.621.802 2.404.844.318İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 2.672.621.802 2.404.844.318Ticari Borçlar8 100 20.134İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,11 0 1.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 100 19.123Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 1.064 1.181Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler334 833İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler334 833ARA TOPLAM2.672.623.300 2.404.866.466TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.672.623.300 2.404.866.466UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.672.623.300 2.404.866.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10 49.981 49.981Ödenmiş Sermaye10 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -19 -19Net Dönem Karı veya Zararı10 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.981 49.981TOPLAM KAYNAKLAR2.672.673.281 2.404.916.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Dönem Sonu Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Dönem Sonu Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861756BIST