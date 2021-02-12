***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 252.031.732 354.068.033Satışların Maliyeti13 -252.031.732 -354.068.033TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri14 -2.835.622 -2.544.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.835.622 2.544.502ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.026 -6.281Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.026 -6.281Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.588.791.527 -2.606.150.552İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.588.791.527 -2.606.150.552Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)823 -707Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.588.774.051 2.606.143.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.588.774.051 2.606.143.957Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.679 1.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.026 -6.281YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.026 -6.281NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.026 -6.281DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.617 17.898DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.643 11.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4, 12 15.643 11.617Ticari Alacaklar5 3.052.378.763 2.404.903.997İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 12 3.052.378.763 2.404.903.997Diğer Alacaklar7 10Peşin Ödenmiş Giderler6 833ARA TOPLAM3.052.394.416 2.404.916.447TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.052.394.416 2.404.916.447DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.052.394.416 2.404.916.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.052.301.608 2.404.844.318İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.052.301.608 2.404.844.318İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 3.052.301.608 2.404.844.318Ticari Borçlar9 41.731 20.134İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 12 100 1.011İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 41.631 19.123Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10 1.096 1.181Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler833İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler833ARA TOPLAM3.052.344.435 2.404.866.466TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.052.344.435 2.404.866.466UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.052.344.435 2.404.866.466ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11 49.981 49.981Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -19 -19TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.981 49.981TOPLAM KAYNAKLAR3.052.394.416 2.404.916.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 -19 49.981 49.981Dönem Sonu Bakiyeler11 50.000 -19 49.981 49.981Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 -19 49.981 49.981Dönem Sonu Bakiyeler11 50.000 -19 49.981 49.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909409BIST