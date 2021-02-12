***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
12.02.2021 18:11
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 252.031.732 354.068.033
Satışların Maliyeti
13 -252.031.732 -354.068.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.835.622 -2.544.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 2.835.622 2.544.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.026 -6.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.026 -6.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.588.791.527 -2.606.150.552
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.588.791.527 -2.606.150.552
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
823 -707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.588.774.051 2.606.143.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.588.774.051 2.606.143.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.679 1.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.026 -6.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.026 -6.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.026 -6.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.617 17.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.643 11.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4, 12 15.643 11.617
Ticari Alacaklar
5 3.052.378.763 2.404.903.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 12 3.052.378.763 2.404.903.997
Diğer Alacaklar
7 10
Peşin Ödenmiş Giderler
6 833
ARA TOPLAM
3.052.394.416 2.404.916.447
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.052.394.416 2.404.916.447
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.052.394.416 2.404.916.447
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.052.301.608 2.404.844.318
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.052.301.608 2.404.844.318
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 3.052.301.608 2.404.844.318
Ticari Borçlar
9 41.731 20.134
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 12 100 1.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 41.631 19.123
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 1.096 1.181
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
833
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
833
ARA TOPLAM
3.052.344.435 2.404.866.466
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.052.344.435 2.404.866.466
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.052.344.435 2.404.866.466
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11 49.981 49.981
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -19 -19
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.981 49.981
TOPLAM KAYNAKLAR
3.052.394.416 2.404.916.447
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 -19 49.981 49.981
Dönem Sonu Bakiyeler
11 50.000 -19 49.981 49.981
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 -19 49.981 49.981
Dönem Sonu Bakiyeler
11 50.000 -19 49.981 49.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909409
BIST