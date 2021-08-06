***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 304.162.364 115.020.515 173.539.076 52.775.975Satışların Maliyeti11 -304.162.364 -115.020.515 -173.539.076 -52.775.975TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri12 -2.154.048 -1.360.099 -1.175.941 -695.019Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10,13 2.153.786 1.360.099 1.175.679 695.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-262 0 -262 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-262 0 -262 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-262 0 -262 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-262 0 -262 0DÖNEM KARI (ZARARI)-262 0 -262 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-262 0 -262 0Ana Ortaklık Payları0 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.225 1.630Dönem Karı (Zararı)-262 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler94.487 1.630Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.977.129.808 -2.548.271.201Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)10 500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.324 -617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.977.206.961 2.548.272.948Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları94.225 1.630YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.225 1.630NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.225 1.630DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.643 11.617DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 109.868 13.247Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,10 109.868 15.643Ticari Alacaklar5 3.928.257.944 3.052.378.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,10 3.928.257.944 3.052.378.763Diğer Alacaklar0 10ARA TOPLAM3.928.367.812 3.052.394.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.928.367.812 3.052.394.416DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.928.367.812 3.052.394.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.928.257.944 3.052.301.608İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.928.257.944 3.052.301.608İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 3.928.257.944 3.052.301.608Ticari Borçlar7 47.880 41.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,10 0 100İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 47.880 41.631Diğer Borçlar219 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar219 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.940 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü8 1.110 1.096ARA TOPLAM3.928.318.093 3.052.344.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.928.318.093 3.052.344.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.928.318.093 3.052.344.435ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9 49.719 49.981Ödenmiş Sermaye9 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 -19 -19Net Dönem Karı veya Zararı9 -262 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.719 49.981TOPLAM KAYNAKLAR3.928.367.812 3.052.394.416Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 -19 49.981Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 -19 49.981 49.981Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 50.000 -19 49.981Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-262 -262Dönem Sonu Bakiyeler9 50.000 -19 -262 49.719 49.719Sunum Para Birimi 1.000.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-262 0DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-262 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-262 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955665BIST