***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
31.08.2021 19:08
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 304.162.364 115.020.515 173.539.076 52.775.975
Satışların Maliyeti
11 -304.162.364 -115.020.515 -173.539.076 -52.775.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.154.048 -1.360.099 -1.175.941 -695.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,13 2.153.786 1.360.099 1.175.679 695.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-262 0 -262 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-262 0 -262 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-262 0 -262 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-262 0 -262 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-262 0 -262 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-262 0 -262 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.225 1.630
Dönem Karı (Zararı)
-262 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.487 1.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.977.129.808 -2.548.271.201
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
10 500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.324 -617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.977.206.961 2.548.272.948
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.225 1.630
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.225 1.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.225 1.630
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.643 11.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 109.868 13.247
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,10 109.868 15.643
Ticari Alacaklar
5 3.928.257.944 3.052.378.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,10 3.928.257.944 3.052.378.763
Diğer Alacaklar
0 10
ARA TOPLAM
3.928.367.812 3.052.394.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.928.367.812 3.052.394.416
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.928.367.812 3.052.394.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.928.257.944 3.052.301.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.928.257.944 3.052.301.608
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 3.928.257.944 3.052.301.608
Ticari Borçlar
7 47.880 41.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,10 0 100
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.880 41.631
Diğer Borçlar
219 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
219 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.940 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8 1.110 1.096
ARA TOPLAM
3.928.318.093 3.052.344.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.928.318.093 3.052.344.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.928.318.093 3.052.344.435
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9 49.719 49.981
Ödenmiş Sermaye
9 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 -19 -19
Net Dönem Karı veya Zararı
9 -262 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.719 49.981
TOPLAM KAYNAKLAR
3.928.367.812 3.052.394.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 -19 49.981
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 -19 49.981 49.981
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 50.000 -19 49.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-262 -262
Dönem Sonu Bakiyeler
9 50.000 -19 -262 49.719 49.719
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-262 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-262 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-262 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961045
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