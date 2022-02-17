***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 20:53
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 654.895.106 252.031.732
Satışların Maliyeti
12 -654.895.106 -252.031.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -4.697.041 -2.835.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.697.041 2.835.622
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.920 4.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
30.920 4.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.550.909.315 -5.588.791.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
10 823
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14 20.679
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.550.940.211 5.588.774.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.920 4.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.920 4.026
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.920 4.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.643 11.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.563 15.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 46.563 15.643
Ticari Alacaklar
5 3.738.227.937 3.052.378.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.738.227.937 3.052.378.763
Diğer Alacaklar
6 0 10
ARA TOPLAM
3.738.274.500 3.052.394.416
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.738.274.500 3.052.394.416
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
3.738.274.500 3.052.394.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.738.086.467 3.052.301.608
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.738.086.467 3.052.301.608
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 3.738.086.467 3.052.301.608
Ticari Borçlar
8 136.942 41.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
136.942 41.631
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 1.110 1.096
ARA TOPLAM
3.738.224.519 3.052.344.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.738.224.519 3.052.344.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.738.224.519 3.052.344.435
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.981 49.981
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19 -19
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10 49.981 49.981
TOPLAM KAYNAKLAR
3.738.274.500 3.052.394.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -19 49.981 49.981
Dönem Sonu Bakiyeler
10 50.000 -19 49.981 49.981
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -19 49.981
Dönem Sonu Bakiyeler
10 50.000 -19 49.981 49.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002603
BIST