***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 654.895.106 252.031.732Satışların Maliyeti12 -654.895.106 -252.031.732TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri13 -4.697.041 -2.835.622Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.697.041 2.835.622ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık PaylarıPay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.920 4.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler30.920 4.026Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.550.909.315 -5.588.791.527Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)10 823Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14 20.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.550.940.211 5.588.774.051Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.920 4.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.920 4.026NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.920 4.026DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.643 11.617DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 46.563 15.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 46.563 15.643Ticari Alacaklar5 3.738.227.937 3.052.378.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.738.227.937 3.052.378.763Diğer Alacaklar6 0 10ARA TOPLAM3.738.274.500 3.052.394.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.738.274.500 3.052.394.416DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR3.738.274.500 3.052.394.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.738.086.467 3.052.301.608İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.738.086.467 3.052.301.608İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 3.738.086.467 3.052.301.608Ticari Borçlar8 136.942 41.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlar136.942 41.631İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 100Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 1.110 1.096ARA TOPLAM3.738.224.519 3.052.344.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.738.224.519 3.052.344.435UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.738.224.519 3.052.344.435ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.981 49.981Ödenmiş Sermaye50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19 -19TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10 49.981 49.981TOPLAM KAYNAKLAR3.738.274.500 3.052.394.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -19 49.981 49.981Dönem Sonu Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000 -19 49.981Dönem Sonu Bakiyeler10 50.000 -19 49.981 49.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Paylarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002603BIST