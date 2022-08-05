***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 19:25
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 208.116.746 304.162.364 80.141.257 173.539.076
Satışların Maliyeti
16 -208.116.746 -304.162.364 -80.141.257 -173.539.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.000 0 50.000
BRÜT KAR (ZARAR)
100.000 0 50.000 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.916.096 -2.154.048 -865.542 -1.175.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.835.213 2.153.786 834.181 1.175.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.117 -262 18.639 -262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.117 -262 18.639 -262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.117 -262 18.639 -262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.779 -4.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.779 -4.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.338 -262 13.970 -262
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.338 -262 13.970 -262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.338 -262 13.970 -262
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.523 94.225
Dönem Karı (Zararı)
14.338 -262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
45.185 94.487
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.137.529.940 7.977.206.961
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-8.926 10
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.059 17.324
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.137.614.110 -7.977.129.808
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.523 94.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.523 94.225
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.523 94.225
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.563 15.643
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.086 109.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,15 106.086 46.563
Ticari Alacaklar
5,15 2.727.301.600 3.738.227.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 2.727.301.600 3.738.227.937
Diğer Alacaklar
7 8.816 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 110 0
ARA TOPLAM
2.727.416.612 3.738.274.500
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.727.416.612 3.738.274.500
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.727.416.612 3.738.274.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.727.244.300 3.738.086.467
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.727.244.300 3.738.086.467
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 2.727.244.300 3.738.086.467
Ticari Borçlar
9 0 136.942
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
136.942
Diğer Borçlar
10 1.352 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.352 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 100.000 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 4.779 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.862 1.110
ARA TOPLAM
2.727.352.293 3.738.224.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.727.352.293 3.738.224.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.727.352.293 3.738.224.519
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.319 49.981
Ödenmiş Sermaye
14 50.000 50.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 -19 -19
Net Dönem Karı veya Zararı
14 14.338 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14 64.319 49.981
TOPLAM KAYNAKLAR
2.727.416.612 3.738.274.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 50.000 -19 49.981
Dönem Karı (Zararı)
-262 -262
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000 -19 -262 49.719 49.719
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 50.000 -19 49.981
Dönem Karı (Zararı)
14.338 14.338
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000 -19 14.338 64.319 64.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.338 -262 13.970 -262
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.338 -262 13.970 -262
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.338 -262 13.970 -262
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052593
BIST