***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 208.116.746 304.162.364 80.141.257 173.539.076Satışların Maliyeti16 -208.116.746 -304.162.364 -80.141.257 -173.539.076TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.000 0 50.000BRÜT KAR (ZARAR)100.000 0 50.000 0Genel Yönetim Giderleri17 -1.916.096 -2.154.048 -865.542 -1.175.941Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.835.213 2.153.786 834.181 1.175.679ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.117 -262 18.639 -262FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.117 -262 18.639 -262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.117 -262 18.639 -262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.779 -4.669Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.779 -4.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.338 -262 13.970 -262DÖNEM KARI (ZARARI)14.338 -262 13.970 -262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları14.338 -262 13.970 -262Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.523 94.225Dönem Karı (Zararı)14.338 -262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler0 0Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler45.185 94.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.137.529.940 7.977.206.961Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-8.926 10Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.059 17.324Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.137.614.110 -7.977.129.808Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.523 94.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.523 94.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.523 94.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.563 15.643DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ106.086 109.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4,15 106.086 46.563Ticari Alacaklar5,15 2.727.301.600 3.738.227.937İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,15 2.727.301.600 3.738.227.937Diğer Alacaklar7 8.816 0Diğer Dönen Varlıklar6 110 0ARA TOPLAM2.727.416.612 3.738.274.500TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.727.416.612 3.738.274.500DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR2.727.416.612 3.738.274.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.727.244.300 3.738.086.467İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.727.244.300 3.738.086.467İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 2.727.244.300 3.738.086.467Ticari Borçlar9 0 136.942İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar136.942Diğer Borçlar10 1.352 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.352 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 100.000 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 4.779 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 1.862 1.110ARA TOPLAM2.727.352.293 3.738.224.519TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.727.352.293 3.738.224.519UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.727.352.293 3.738.224.519ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.319 49.981Ödenmiş Sermaye14 50.000 50.000Sermaye Düzeltme Farkları14 -19 -19Net Dönem Karı veya Zararı14 14.338 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14 64.319 49.981TOPLAM KAYNAKLAR2.727.416.612 3.738.274.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 50.000 -19 49.981Dönem Karı (Zararı)-262 -262Dönem Sonu Bakiyeler14 50.000 -19 -262 49.719 49.719Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 50.000 -19 49.981Dönem Karı (Zararı)14.338 14.338Dönem Sonu Bakiyeler14 50.000 -19 14.338 64.319 64.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)14.338 -262 13.970 -262DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.338 -262 13.970 -262Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.338 -262 13.970 -262http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052593BIST