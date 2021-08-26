***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniFinansal Rapor ekranında yer alan Sunum Para Birimi'nin sehven yanlış bildirilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞiretimizin 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemini kapsayan finansal rapor bildirimimizde Sunum Para Birimi sehven "TL" yerine "1.000.000 TL" olarak bildirilmiştir.İlgili kısım düzeltilerek KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960531BIST