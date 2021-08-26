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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

26.08.2021 12:16



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor ekranında yer alan Sunum Para Birimi'nin sehven yanlış bildirilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

Şiretimizin 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemini kapsayan finansal rapor bildirimimizde Sunum Para Birimi sehven "TL" yerine "1.000.000 TL" olarak bildirilmiştir.
İlgili kısım düzeltilerek KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960531


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Tam 3.173 3.253 -14,95  
Yarım 1.534 1.574 -7,23  
Çeyrek 769 787 -3,61  
Gümüş.Ons 23,68 23,72 -0,14  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,04  
B. Petrol 70,62 70,62 -0,66  
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