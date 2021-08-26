***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.08.2021 12:16
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor ekranında yer alan Sunum Para Birimi'nin sehven yanlış bildirilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şiretimizin 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemini kapsayan finansal rapor bildirimimizde Sunum Para Birimi sehven "TL" yerine "1.000.000 TL" olarak bildirilmiştir.
İlgili kısım düzeltilerek KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960531
BIST
12:361.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:368,3720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:369,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:36480,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,61
|Açılış
|: 479,97
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.499.440
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|DARDL
|3,19
|26.041.465
|% 8,14
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.421.767
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.642.317
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|GESAN
|24,62
|474.632.824
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|BRLSM
|11,21
|287.297.791
|% -7,51
|
|MRGYO
|1,15
|297.289.925
|% -5,74
|
|ODAS
|1,48
|137.797.696
|% 0,68
|
|THYAO
|12,77
|715.933.247
|% 2,16
|
|YKBNK
|2,55
|129.105.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|477.312.844
|% -0,21
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3668
|8,3737
|% 0,03
|
|Euro
|9,8661
|9,8734
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4659
|11,5234
|% -0,14
|
|Frank
|9,1005
|9,1554
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2255
|2,2366
|% 0,05
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,69
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|3.188
|3.237
|-11,00
|
|Tam
|3.173
|3.253
|-14,95
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-7,23
|
|Çeyrek
|769
|787
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,62
|70,62
|-0,66
|