***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/10/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi06/10/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih09/10/2020Saati11:15AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularYönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. Şirket finansal tablolarına göre 2019 yılında kâr bulunmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı. 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden üyelerin üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarVakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 09.10.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi.2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi.Şirket finansal tablolarına göre 2019 yılında kâr bulunmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden üyelerin üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile karar verildi.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880508BIST