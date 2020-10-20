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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

20.10.2020 20:59
GÜNCEL HABERLER



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/10/2020, 09/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
06/10/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
09/10/2020
Saati
11:15
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. Şirket finansal tablolarına göre 2019 yılında kâr bulunmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı. 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Şirketin finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
19/10/2020
Açıklamalar

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 09.10.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882685


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