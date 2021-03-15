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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.03.2021 15:28



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
25/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                         Şirketimiz Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25.03.2021 tarihi, Perşembe günü saat 10:00'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N10, Ümraniye, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 
1.      Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.      2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.      2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4.      2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.      2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6.      Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
7.      2020 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8.      2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,
9.      Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
10.   Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
11.   Dilek ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918197


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