***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih25/03/2021Saati10:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi. 2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi. 3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı. 5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. 7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarVakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.4. Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi.7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920722BIST