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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.03.2021 20:36



***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
25/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi. 2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi. 3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı. 5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. 7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.
2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.
3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.
5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi.
7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920722


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Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 -0,05  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,02  
B. Petrol 61,73 61,73 -2,68  
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