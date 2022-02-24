***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/02/021-31.12.2021Tarih28/02/2022Saati14:30AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 28.02.2022 tarihi, Pazartesi günü saat 14:30'da, Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. N10, Ümraniye, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6.2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7.2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8.Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması ,11.Dilek ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004004BIST