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***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

28.02.2022 19:58
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
28/02/2022
Saati
14:30
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi, 6. 2021 yılına ait dağıtılacak kâr bulunmadı ve kullanımı söz konusu olmadığından müzakere sonlandırıldı, 7. 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 8. Yönetim kurulu üyelerinin üç yıl için seçilmesine karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesine karar verildi, 11. Dilek ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 28.02.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005420


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Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
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Gümüş Gr. 10,84 10,87 0,11  
B. Petrol 98,72 98,72 4,60  
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