***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2022, 28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/02/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Tarih28/02/2022Saati14:30AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2021 yılı Finansal tablolarının okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 5. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi, 6. 2021 yılına ait dağıtılacak kâr bulunmadı ve kullanımı söz konusu olmadığından müzakere sonlandırıldı, 7. 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 8. Yönetim kurulu üyelerinin üç yıl için seçilmesine karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'Incı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesine karar verildi, 11. Dilek ve kapanış.Genel Kurul Tescil Tarihi18/03/2022AçıklamalarVakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 28.02.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.03.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011732BIST