***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
14.08.2023 14:46
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2023, 21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
26/07/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2022 yılı Finansal tablolarının okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi, 5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi, 6. 2022 yılı vergi sonrası net dönem kârının, TTK 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kaln tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi, 7. 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 8. Yönetim kurulu üyelerinde gerçekleşen değişikliğin ekte yer alan tutanaktaki şekliyle onaylanmasına oy birliği ile karar verildi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesine karar verildi, 11. Dilek ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
08/08/2023
Açıklamalar
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 26.07.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185109
BIST