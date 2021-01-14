***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızİlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 375.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 250.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 98 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu ve ekleri ekte yer almaktadır.İlgili dokümana şirketimiz web sitesinde Kira Sertifikası > Kira Sertifikası İhraçları bölümünden (http://www.vakifvarlikkiralama.com.tr/tr/kira-sertifikasi-ihraclari) ulaşılabilir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902151BIST