***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 16:00
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı unvanı ile görev yapan Sn. Ali GÜNEY, 13 Kasım 2020 (bugün) tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888430
BIST
16:181.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 12,93
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:187,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:189,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:18468,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,81
|Açılış
|: 469,04
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.765.738
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.266.427
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,77
|3.639.957.371
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|2.818.159.576
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.201.535.895
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,29
|1.119.817.494
|% 0,80
|
|PETKM
|4,74
|969.388.354
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.818.159.576
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.201.535.895
|% 3,97
|
|GARAN
|8,77
|3.639.957.371
|% 1,62
|
|TSKB
|2,31
|702.377.464
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,89
|462.329.521
|% 0,53
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6932
|7,6958
|% 0,09
|
|Euro
|9,0860
|9,0988
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1401
|10,1909
|% 0,79
|
|Frank
|8,4116
|8,4622
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0530
|2,0633
|% 0,40
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|12,13
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|12,23
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|5,91
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,10
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,61
|
Seans Raporu
16:18
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16:25TLMAN
Yüzde 5.52 oranında artışla 38.60 lira fiyatla işlem gören hissede 651, 789 adet işlem
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, KRDMD, ARCLK
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 27 artarak (% 0.63 ) 1, 162
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, KSTUR, MERIT, SEYKM, MERKO, PENGD, KLGYO, CELHA, SAFKR, KARTN
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16:23
MAVI, SRVGY, ALMAD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında