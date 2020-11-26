***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 10:59
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019, 02.12.2019, 30.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.11.2019, 02.12.2019 ve 30.12.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 12.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 26.12.2019 tarih ve 76/1667 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 750.000.000.- Türk Lirası tutarında, azami 380 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890110
BIST
11:191.330
En Yüksek
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En Düşük
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|LOGO
|108,90
|60.731.800
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.134.630
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,12
|776.292.881
|% 1,08
|
|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|445.366.704
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
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|PGSUS
|63,35
|374.626.513
|% 3,51
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|KRDMD
|5,14
|722.656.827
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|375.412.457
|% 1,37
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|TSKB
|2,67
|270.548.779
|% -1,48
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|HLGYO
|3,37
|322.167.323
|% 7,32
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|YKBNK
|3,01
|195.585.448
|% 0,00
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|11:19
|Alış
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|%
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|Dolar
|7,9176
|7,9242
|% -0,35
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|Euro
|9,4475
|9,4546
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,5655
|10,6184
|% -0,50
|
|Frank
|8,6986
|8,7510
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1068
|2,1174
|% -0,35
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|Alış
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|Altın Ons
|1.817
|1.818
|10,88
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|Altın Gr.
|463
|463
|1,40
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|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
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|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
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|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
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|Çeyrek
|746
|764
|4,53
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|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,10
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|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
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|B. Petrol
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|48,23
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, PGSUS, TAVHL
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