***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 17:24
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2020, 02/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya başvuru yapıldığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
SPK tarafından onaylanacak ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilerek satışa sunulmak üzere, 250.000.000.- Türk Lirası tutarında (ek satış ile 375.000.000.-Türk Lirasına kadar artırılabilecek), 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891226
BIST
17:081.332
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|Değişim
|: 0,50%
|| 6,57
|Açılış
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1.334
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:08
|INFO
|5,50
|18.052.546
|% 10,00
|
|INVEO
|34,98
|27.101.166
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.671.683
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.753.924
|% 9,98
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TSKB
|2,06
|2.253.868.542
|% -8,04
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,06
|2.253.868.542
|% -8,04
|
|GARAN
|9,27
|2.178.605.604
|% 0,54
|
|DOHOL
|2,81
|1.828.245.410
|% 7,25
|
|PETKM
|4,29
|1.710.313.215
|% 1,42
|
|THYAO
|12,28
|1.164.207.018
|% 0,24
|
|TSKB
|2,06
|2.253.868.542
|% -8,04
|
|DOHOL
|2,81
|1.828.245.410
|% 7,25
|
|PETKM
|4,29
|1.710.313.215
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,19
|857.939.299
|% 0,92
|
|GARAN
|9,27
|2.178.605.604
|% 0,54
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7767
|7,7805
|% -1,03
|
|Euro
|9,4676
|9,4748
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4472
|10,4996
|% -0,28
|
|Frank
|8,6965
|8,7489
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0689
|2,0793
|% -0,99
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.840
|1.840
|11,68
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|26,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|17,33
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|48,14
|48,14
|-0,11
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