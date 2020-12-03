***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/11/2020, 02/12/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 17.11.2020, 02.12.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız.Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya başvuru yapıldığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.SPK tarafından onaylanacak ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilerek satışa sunulmak üzere, 250.000.000.- Türk Lirası tutarında (ek satış ile 375.000.000.-Türk Lirasına kadar artırılabilecek), 98 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891226BIST