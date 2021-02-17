***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 16:54
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylandığı ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1.000.000.000.- Türk Lirası tutarında, azami 200 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910418
BIST
18:051.541
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|: 1.550
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En Düşük
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|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
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|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
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|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
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|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
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|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
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|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
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|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
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|SERVE
|17,46
|1.072.382
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.039.705
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
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|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
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|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
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|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9923
|6,9959
|% 0,04
|
|Euro
|8,4129
|8,4263
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6557
|9,7041
|% -0,39
|
|Frank
|7,7528
|7,7995
|% -0,65
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|Riyal
|1,8583
|1,8676
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-17,95
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|Altın Gr.
|400
|400
|-3,84
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|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
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|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
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|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
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|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
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|Gümüş.Ons
|27,03
|27,06
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
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|B. Petrol
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