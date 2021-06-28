***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2021 16:45
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020 ve 04.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimizin yurtiçinde farklı tertip, vade ve türlerde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 15.000.000.000 TL ihraç tavanı içinde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvurunun, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylandığı, ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 270.000.000.- Türk Lirası tutarında, azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944508
BIST
16:431.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -14,02
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:438,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0550
|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7057
16:4310,3906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0759
|Açılış
|: 10,3800
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,3767
16:43499,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,22
|Açılış
|: 499,85
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
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502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ATATP
|26,40
|47.859.800
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.228.333
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.841.921
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.768.500
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.109.779
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.947.824
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.843.026
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,16
|890.635.882
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,94
|795.388.740
|% -5,37
|
|THYAO
|14,01
|733.052.205
|% -1,89
|
|SASA
|29,00
|502.619.693
|% -1,09
|
|KRDMD
|6,69
|435.591.782
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,94
|795.388.740
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,17
|363.319.525
|% -1,81
|
|GARAN
|8,16
|890.635.882
|% -0,49
|
|AKBNK
|5,34
|362.087.446
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,69
|435.591.782
|% -1,76
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7061
|8,7093
|% -0,63
|
|Euro
|10,3630
|10,3906
|% -0,73
|
|Sterlin
|12,0888
|12,1494
|% -0,36
|
|Frank
|9,4510
|9,5080
|% -0,69
|
|Riyal
|2,3214
|2,3331
|% -0,36
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,15
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-18,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|-15,03
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-7,27
|
|Çeyrek
|799
|817
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,91
|74,91
|-0,45
|
Seans Raporu
16:43
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-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 88 kaybederek (% -0.66 ) 1, 492
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, THYAO
-
16:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 9, 752.00 milyon TL de
-
16:53NTGAZ
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 827, 202 adet işlem
-
16:52TEKTU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 216, 600 adet işlem