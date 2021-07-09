***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 15:19
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli ve/veya tahsisli olarak yatırımcılara satılmak üzere 15.000.000.000.-TL (OnBeşMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve türlerde kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 31.12.2020 tarih ve 79/1622 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Bu izahname kapsamında, Şirketimiz tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli şekilde satışa sunulmak üzere, 270.000.000.-TL (İkiYüzYetmişMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 185 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949985
BIST
16:231.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
16:238,6710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6523
16:2310,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0064
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3226
En Düşük
10,2574
16:23502,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,67
|Açılış
|: 502,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,08
|38.925.904
|% 7,80
|
|TIRE
|7,96
|60.654.396
|% 6,28
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|NTGAZ
|8,08
|54.799.104
|% 5,35
|
|FADE
|17,47
|47.000.666
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.296.923
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.683.444
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,28
|62.382.329
|% -8,57
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|KRDMD
|7,24
|622.739.293
|% 2,26
|
|THYAO
|13,69
|577.373.025
|% 0,22
|
|GARAN
|8,51
|564.355.953
|% -0,58
|
|PETKM
|5,49
|563.162.149
|% 2,81
|
|EREGL
|18,00
|477.165.439
|% 2,51
|
|PEKGY
|1,10
|231.683.444
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|261.384.707
|% 1,33
|
|PETKM
|5,49
|563.162.149
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,84
|183.149.262
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,24
|622.739.293
|% 2,26
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6686
|8,6713
|% -0,25
|
|Euro
|10,2923
|10,3000
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9554
|12,0154
|% -0,01
|
|Frank
|9,4318
|9,4886
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3035
|2,3151
|% -0,35
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|0,58
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-13,00
|
|Tam
|3.313
|3.395
|-14,33
|
|Yarım
|1.601
|1.642
|-6,93
|
|Çeyrek
|803
|821
|-3,46
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,86
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:33BTCIM
Yüzde 4.23 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 084, 348 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 92 artarak (% 0.67 ) 1, 489
-
16:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PEKGY, TRKCM, YKBNK
-
16:32XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 7, 668.00 milyon TL de
-
16:31BTCIM
Yüzde 4.39 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 082, 231 adet işlem