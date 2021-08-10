***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2021 12:39
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10/08/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sayın Evren Uçak'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Önder Kaluç'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956840
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|KARYE
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|RODRG
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|SNKRN
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|PENTA
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|KAPLM
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|DYOBY
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|EREGL
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|% -3,70
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|GENIL
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|% 7,62
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|GARAN
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|% -0,66
|
|KRDMD
|7,96
|572.623.621
|% -0,13
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|YKBNK
|2,50
|303.175.454
|% 2,46
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|SISE
|8,38
|912.679.478
|% 2,44
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|EKGYO
|1,87
|154.094.660
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|KRDMD
|7,96
|572.623.621
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|GARAN
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|Alış
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|Dolar
|8,6043
|8,6073
|% -0,36
|
|Euro
|10,0871
|10,0941
|% -0,66
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|Sterlin
|11,8930
|11,9527
|% -0,22
|
|Frank
|9,2929
|9,3489
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2879
|2,2993
|% -0,33
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,98
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|Altın Gr.
|479
|479
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.174
|3.254
|-16,80
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|Yarım
|1.534
|1.574
|-8,13
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,07
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|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,04
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|B. Petrol
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