***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.02.2020 10:45
***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDVVRK22034 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kurucu Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 147.790.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 26.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDVVRK22034
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 20.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 147.790.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 2.591.349,86 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 147.790.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDVVRK22034 ISIN kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821630
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